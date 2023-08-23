Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu

Molde ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kart cezalısı Lucas Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu orta sahada oynatması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2023 08:50
Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, play-off turu ilk karşılaşmasında görev yapamayacak.

Okan Buruk'un Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu orta sahada oynatması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery