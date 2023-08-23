Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.
Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, play-off turu ilk karşılaşmasında görev yapamayacak.
Okan Buruk'un Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu orta sahada oynatması bekleniyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi
Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, play-off turu ilk karşılaşmasında görev yapamayacak.
Okan Buruk'un Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu orta sahada oynatması bekleniyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi