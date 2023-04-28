Sosyal medya hesaplarında taraftarla iletişimini hiç kesmeyen Galatasaraylı Lucas Torreira, Beşiktaş deplasmanına beraberlik değil, galibiyet için gideceklerini söyledi.Uruguaylı orta saha, en iyi oyunlarını ortaya koymaları durumunda, Türkiye'deki her takımı yenecek güce sahip olduklarını da sözlerine ekledi.Sarı-kırmızılılar, Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın bonservisine 6 milyon euro ödedi.Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı. Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki değişilmez isimleri arasına girdi.Lucas Torreira'nın Galatasray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.