Lucas Torreira'nın gözü zaferde

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Beşiktaş deplasmanına beraberlik değil, galibiyet için gideceklerini söyledi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lucas Torreira'nın gözü zaferde
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28 Nisan 2023 13:14
Lucas Torreira
Lucas Torreira
Galatasaray
Sosyal medya hesaplarında taraftarla iletişimini hiç kesmeyen Galatasaraylı Lucas Torreira, Beşiktaş deplasmanına beraberlik değil, galibiyet için gideceklerini söyledi.

Uruguaylı orta saha, en iyi oyunlarını ortaya koymaları durumunda, Türkiye'deki her takımı yenecek güce sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sarı-kırmızılılar, Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın bonservisine 6 milyon euro ödedi.

TAKIMIN DEĞİŞMEZİ OLDU

Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı. Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki değişilmez isimleri arasına girdi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Lucas Torreira'nın Galatasray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
 

 

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