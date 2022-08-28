Lucas Torreira maçı tamamlayamadı

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden Lucas Torreira, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Torreira, 70. dakikaya girildikten sonra ağrı hissetti. Uruguaylı oyuncu sekmesine rağmen devam etmek istedi ancak dakikalar 73'ü gösterdiğinde değişiklik işaret etti ve oyundan alındı.



Torreira'nın yerine Galatasaray'da Lucas Torreira son 17 dakikada görev yaptı.





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