Lucas Torreira: "Kupayı kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Kayserispor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Kupayı kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz'
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15 Nisan 2023 00:19
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Kayserispor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından paylaşım yaptı.

Torreira yaptığı paylaşımda, "Kupayı kaldırana kadar dinlenmek yok" ifadelerini kullandı.

Torreira, "Ne galibiyet ama! Hala zirvedeyiz ve aşağı inmiyoruz. Bu takım savaşçılardan oluşuyor. Kupayı kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz. Bir sonraki maçta her şeyimizi vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Lucas Torreira'nın bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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