Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Bu sezon Galatasaray ile 21 resmi maça çıkan Lucas Torreira, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

Lige dönmeye hazırlanan Galatasaray'da hazırlık maçında forma giymeyen Lucas Torreira'nın durumu belli oldu.İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Icardi, Muslera, Mertens ve Torreira yoktu. Icardi dinlendirildi, Mertens ve Muslera takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Hastalığı nedeniyle kadroya alınmayan Torreira ise iyileşiyor ve Kasımpaşa maçına yetişecek.