Lucas Torreira için teklif ve Galatasaray'ın cevabı!

Sakatlığı sonrasında Olimpija maçı ile formasına kavuşan Lucas Torreira maçın 65. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Sahada kaldığı bölümde 59 pasının 54'ünü isabetli kullanıp %92 oran yakalaya ve Uruguaylı oyuncunun 1 maç ceza alması ve Molde ile İstanbul'daki rövanşta oynaması bekleniyor.Öte yandan 27 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro'luk bir teklif kulübe ulaştı.Torreira'nın gitmek istediği iddia edilirken yönetim ilk teklifi reddetti ve oyuncu için 18 milyon Euro talep etti.