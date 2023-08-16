Lucas Torreira için teklif ve Galatasaray'ın cevabı!

Son Dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Olimpija maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira için kulübe 15 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte Galatasaray'ın cevabı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira için teklif ve Galatasaray'ın cevabı!
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16 Ağustos 2023 09:36
Sakatlığı sonrasında Olimpija maçı ile formasına kavuşan Lucas Torreira maçın 65. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

RÖVANŞTA OYNAMASI BEKLENİYOR

Sahada kaldığı bölümde 59 pasının 54'ünü isabetli kullanıp %92 oran yakalaya ve Uruguaylı oyuncunun 1 maç ceza alması ve Molde ile İstanbul'daki rövanşta oynaması bekleniyor.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Öte yandan 27 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro'luk bir teklif kulübe ulaştı.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ

Torreira'nın gitmek istediği iddia edilirken yönetim ilk teklifi reddetti ve oyuncu için 18 milyon Euro talep etti. 

 
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