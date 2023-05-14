Lucas Torreira için İtalya iddiası

Lazio'nun, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için teklif yapacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lucas Torreira için İtalya iddiası
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14 Mayıs 2023 11:31
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Lucas Torreira'nın İtalya'ya dönebileceği iddia edildi

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio, daha önce Fiorentina ve Sampdoria formalarını da giymiş olan 27'lik orta saha için teklif yapacak.

Galatasaray'a sezon başında imza atan Uruguaylı oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında 30 maçta sahaya çıktı.

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