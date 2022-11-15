Lucas Torreira: 'Güzel şeyler başaracağız'

Galatasaray'ın FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, kupayı hedeflediklerini açıkladı.



Sarı-kırmızılı takımın diğer Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Dört gözle bekledim kadronun açıklanmasını. Kendimi de onun içinde görünce çok heyecanlandım. 26 kişinin içinde olmak çok özel bir durum. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacağım. Güzel bir takımımız var ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Muslera ile birlikte olmaktan da çok mutluyum. Onun dördüncü Dünya Kupası olacak. Galatasaray'da da birlikte olmamız ayrı bir değer katıyor." ifadelerini kullandı.



Güçlü takımların olduğu bir grupta yer aldıklarını kaydeden Torreira, "Zor bir grup. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Kendimizi olabildiğince hazırlıyoruz. Daha önce Portekiz'e karşı oynamıştım. Kendimizi iyi hazırlamamız ve takımları iyi analiz etmemiz lazım. Bunu da yapıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğu için iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Torreira da Türkiye'den destek bulacaklarına inandığını belirterek, "Galatasaray taraftarı bizi çok seviyor ve destek oluyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'de çok iyi bir şekilde karşılandığımız için de mutluyuz. Onların desteğiyle birlikte orada mücadele etmemiz bizim için hoş bir his olacak." diye konuştu.





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