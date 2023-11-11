Lucas Torreira: "Görevimizi yerine getiremedik"

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçın ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira: 'Görevimizi yerine getiremedik'
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11 Kasım 2023 22:45
Lucas Torreira, Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçın ardından paylaşım yaptı.

Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Bugün görevimizi yerine getiremedik." dedi.

Uruguaylı oyuncu, "İyi oynamadığımızı kabul eden biziz ve galibiyetlere geri dönmek için çok çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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