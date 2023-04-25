Lucas Torreira görev başında

Lucas Torreira, Fatih Karagümrük karşısında da takımın en iyilerinden birisiydi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lucas Torreira görev başında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2023 11:20
Lucas Torreira, Fatih Karagümrük karşısında da takımın en iyilerinden birisiydi.

Orta sahada hem hücumda hem de savunmada arı gibi çalışan Uruguaylı yıldız, Galatasaray adına sahanın en çok koşan isim Lucas Torreira oldu.

12.3 km koşarak sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı oyuncu, puan kaybını önleyemese de, "Bu sezon biz şampiyon olacağız. Taraftarımız bize inansın" demeyi ihmal etmedi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery