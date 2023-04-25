Lucas Torreira görev başında

Lucas Torreira, Fatih Karagümrük karşısında da takımın en iyilerinden birisiydi.Orta sahada hem hücumda hem de savunmada arı gibi çalışan Uruguaylı yıldız, Galatasaray adına sahanın en çok koşan isim Lucas Torreira oldu.12.3 km koşarak sahada basmadık yer bırakmayan sarı-kırmızılı oyuncu, puan kaybını önleyemese de,demeyi ihmal etmedi.