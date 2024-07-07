Lucas Torreira'dan Türkiye paylaşımı

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, Türkiye'nin EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda'ya yenilmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira'dan Türkiye paylaşımı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Maçın ardından Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, sosyal medyadan bir gönderi paylaştı.

Lucas Torreira, sosyal medyadan A Milli Futbol Takımı'nı paylaşarak, 'Bu ülkeye daha fazla saygı' notunu düştü.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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