Lucas Torreira'dan Türkiye paylaşımı
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, Türkiye'nin EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda'ya yenilmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.
Maçın ardından Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, sosyal medyadan bir gönderi paylaştı.
Lucas Torreira, sosyal medyadan A Milli Futbol Takımı'nı paylaşarak, 'Bu ülkeye daha fazla saygı' notunu düştü.
Maçın ardından Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, sosyal medyadan bir gönderi paylaştı.
Lucas Torreira, sosyal medyadan A Milli Futbol Takımı'nı paylaşarak, 'Bu ülkeye daha fazla saygı' notunu düştü.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1