Lucas Torreira'dan transfer kararı!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geleceği için kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lucas Torreira'dan transfer kararı!
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20 Mayıs 2023 16:48
Lucas Torreira
Lucas Torreira
Galatasaray
Galatasaray'da takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira, gelen tekliflere kapıyı kapatıyor.

Şu an sadece şampiyonluğa odaklanan Uruguaylı oyuncu, Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu.

Takımda kalmak isteyen 27 yaşındaki orta saha, çok cazip bir teklif gelmezse gelecek yıl da Aslan'da olacak. 

 
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