Galatasaray'da takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira, gelen tekliflere kapıyı kapatıyor.Şu an sadece şampiyonluğa odaklanan Uruguaylı oyuncu, Galatasaray'da oynadığı için çok mutlu.Takımda kalmak isteyen 27 yaşındaki orta saha, çok cazip bir teklif gelmezse gelecek yıl da Aslan'da olacak.