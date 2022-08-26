Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.Tecrübeli futbolcu yaptığı konuşmada, bir gün Boca Juniors'ta forma giymek istediğini ve bu kararı alması halinde, duygularının hareket edeceğini ifade etti.Torreira konuşmasında, Boca Juniors'a transfer olması halinde bunun kariyeri için olmayacağını, bunun kalpten geleceğini ifade etti. Torreira'nın Arjantin basınına yaptığı konuşma şu şekilde oldu;