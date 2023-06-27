Lucas Torreira'dan taraftarı rahatlatan paylaşım!

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan taraftarı rahatlatan bir paylaşım geldi.
Uruguaylı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.
Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.
27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Ayrıca oyuncunun da ayrılmak istediği iddia ediliyordu.
Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Uruguaylı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.
Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.
27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Ayrıca oyuncunun da ayrılmak istediği iddia ediliyordu.
Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Lucas Torreira: "🐜 evinde🤫💛♥️" pic.twitter.com/er3MQML3Ui
— Sporx (@sporx) June 27, 2023
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