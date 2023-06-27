Lucas Torreira'dan taraftarı rahatlatan paylaşım!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın adı sık sık transferle anılırken, başarılı orta sahadan flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira'dan taraftarı rahatlatan paylaşım!
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27 Haziran 2023 19:24
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan taraftarı rahatlatan bir paylaşım geldi.

Uruguaylı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.

Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.

27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Ayrıca oyuncunun da ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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