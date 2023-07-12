Galatasaray'da transfer listesinin ilk sıralarında bulunan Leandro Paredes ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.
İşte o paylaşım;
ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.
Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.
İşte o paylaşım;
ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.