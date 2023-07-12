listesinin ilk sıralarında bulunanile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuiçeren bir yanıt verdi.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.