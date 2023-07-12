Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e mesaj!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesindeki Leandro Paredes'in paylaşımına yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e mesaj!
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12 Temmuz 2023 14:37
Galatasaray'da transfer listesinin ilk sıralarında bulunan Leandro Paredes ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.

İşte o paylaşım;



ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.
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