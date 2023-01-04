Lucas Torreira'dan Gomis'e ve Galatasaray'a teşekkür

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı öncesinde anneannesi Susana Acosta'nın vefat haberini alan ve ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Bafetimbi Gomis, Ankaragücü maçında attığı golün ardından Lucas Torreira formasıyla, takım arkadaşının acısını paylaştı. Taraftarlar da Lucas Torreriya bu anlarda destek oldu.



Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımda "Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler Galatasaray taraftarları. Takıma, bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.





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