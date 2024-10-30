Lucas Torreira'dan fedakarlık

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın Beşiktaş derbisinde hasta olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.
Hafta sonu gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi çıkan Torreira, buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi.
Uruguaylı ön libero, Beşiktaş derbisinde sahada kaldığı 83 dakikada görevini yaptı.
Hafta sonu gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi çıkan Torreira, buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi.
Uruguaylı ön libero, Beşiktaş derbisinde sahada kaldığı 83 dakikada görevini yaptı.