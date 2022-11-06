Lucas Torreira'dan Beşiktaş maçı sonrası paylaşım

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'dan derbi sonrası paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lucas Torreira'dan Beşiktaş maçı sonrası paylaşım
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05 Kasım 2022 23:38
Galatasaray'ın orta aha oyuncularından Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira, Beşiktaş maçı sonrası "Ormanın kralı aslandır" paylaşımı yaptı.

Uruguaylı futbolcu paylaşımında "Evet, harika bir galibiyet. Zor bir zafer elde etmek için takımın iyi bir çabası vardı. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar adına gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı. 


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