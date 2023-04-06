Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elendiği çeyrek final karşılaşmasının ardından Lucas Torreira duygularını paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Torreira, kızgın olduğunu dile getirdi.
Uruguaylı futbolcu paylaşımında "Kupadan elendiğimiz için çok öfkeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileyerek ligin kalan her maçında canımızı sahada bırakacağımızın sözünü vermek istiyoruz. Kabul edilebilir tek sonuç kazanmaktır. Haydi Gala." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Torreira, kızgın olduğunu dile getirdi.
Uruguaylı futbolcu paylaşımında "Kupadan elendiğimiz için çok öfkeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileyerek ligin kalan her maçında canımızı sahada bırakacağımızın sözünü vermek istiyoruz. Kabul edilebilir tek sonuç kazanmaktır. Haydi Gala." ifadelerini kullandı.
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