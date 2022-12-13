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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ülkesine döndü. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futbola başladığı ve babasının da başkanlığını yaptığı kulüp olan Atletica de Julio takımını desteklemek için geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçta tribünde yerini aldı.Taraftarlarla iç içe geçen Torreira, tribünde amigoluk görevini üstlendi. Tribündeki fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören tecrübeli yıldızın, birkaç gün içinde Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.