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Lucas Torreira, amigoluğa soyundu

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, futbola ilk başladığı ve babasının başkanlığını yaptığı kulübü desteklemek için tribünde amigoluğa soyundu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lucas Torreira, amigoluğa soyundu
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13 Aralık 2022 09:25
Lucas Torreira
Lucas Torreira
Galatasaray
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ülkesine döndü. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncu, futbola başladığı ve babasının da başkanlığını yaptığı kulüp olan Atletica de Julio takımını desteklemek için geçtiğimiz cumartesi günü oynanan maçta tribünde yerini aldı.

AMİGOLUK YAPTI

Taraftarlarla iç içe geçen Torreira, tribünde amigoluk görevini üstlendi. Tribündeki fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören tecrübeli yıldızın, birkaç gün içinde Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor. 


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