Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Lucas Paqueta bahis soruşturmasıyla gündeme geldi.



BAHİS İHLALİ SORUŞTURMASI



Daily Mail'in haberine göre, İngiltere Futbol Federasyonu'nun, 25 yaşındaki futbolcuyu bahis ihlali yaptığı sebebiyle soruşturma altına aldığı belirtildi.



West Ham United'ın 25 yaşındaki futbolcusunun durumu için endişeyle beklediği ancak henüz konuyla ilgili ayrıntıların açıklanmadığı aktarıldı.



TRANSFER ASKIYA ALINDI!



Manchester City'nin daha önce Paqueta ile ilgilendiği ve West Ham'a 70 milyon sterlin teklif ettiği hatırlatıldı. Ancak kaynakların, cuma günü transferdeki "gizli" sorunlar nedeniyle Manchester City'nin transferde masadan kalktığını söylediği iddia edildi. Sky Sports ise Manchester City'nin Paqueta hakkındaki bahis soruşturması ve bu konu hakkındaki endişeler nedeniyle transferi askıya aldığını öne sürdü.



CHELSEA MAÇI BELİRSİZ



Paqueta'nın ligin ilk haftasındaki Bournemouth maçındaki performansıyla göz doldurduğu vurgulandı. Brezilyalı yıldızın hakkındaki bahis soruşturması sonrası pazar günü Chelsea'ye karşı oynanacak maçta forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu belirtildi.



WEST HAM PERFORMANSI



West Ham United, Paqueta'yı geçen yaz Lyon'dan 42 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde 42 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.



TONEY CEZA ALDI!



İngiltere'de daha önce Brentford forması giyen Ivan Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz ay futboldan men edilmişti. Mayıs ayında cezası açıklanan Toney, ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.



