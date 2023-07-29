Lucas Moura için Sao Paulo iddiası!

Tottenham Hotspur'dan ayrılan Lucas Moura'nın Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'ya transfer olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lucas Moura için Sao Paulo iddiası!
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29 Temmuz 2023 19:10
Son güncelleme 29 Temmuz 2023 19:11
İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan ayrılan Lucas Moura'nın geleceğiyle ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

İspanyol basının haberine göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. 

Brezilya ekibinin Moura ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, oyuncuya teklifini sundukları ve beklemeye geçtikleri ifade edildi. 

BREZİLYA'YA SICAK BAKIYOR 

Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve teklifi yüksek oranda kabul edeceği belirtildi. 30 yaşındaki oyuncunun kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı. 

MONTERREY DE TALİP 

Öte yandan Meksika temsilcisi Monterrey'in de Moura için bir teklifte bulunduğu ancak yıldız oyuncunun bu teklife cevap vermediği iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI  

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmaya çıkan Lucas Moura 4 gollük performans sergilemişti. 

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