Lucas Leiva'dan futbola veda kararı

Gremio'da forma giyen Lucas Leiva, yaşadığı kalp sorunu nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Brezilyalı isim, basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lucas Leiva'dan futbola veda kararı
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18 Mart 2023 16:43
Brezilya ekiplerinden Gremio'da forma giyen Lucas Leiva, yaşadığı kalp sorunlarının ardından futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Leiva, kariyerine nokta koyduğunu açıkladığı basın toplantında gözyaşlarına hakim olamadı.

Leiva, "Bu üç ayda ve döndüğümden beri aldığım tüm destek için Gremio'ya teşekkür etmek istiyorum. Bugün emekliliğimi açıklıyorum. Zor bir dönem oldu ve sanırım bu konu için ilk kez ağlıyorum. Size gerçekten teşekkür etmeliyim. Tüm bu kariyer serüvenim için minnettarım." dedi.

Brezilyalı isim ayrıca, "İstediğim yerde bitiriyorum ama istediğim şekilde değil. Hayatımdaki yeni dönemin parlak bir şekilde başlayacağından eminim. Herkesin sabrı için teşekkürler. Tersine çevirebileceğime dair çok ümidim vardı, öyle olmadı ama sağlığım da her şeyden önce geliyor." şeklinde konuştu.

Leiva, aralık ayında kalbinde problemle ilgili problem yaşamasının ardından takımın sezon öncesi antrenmanlarından ayrılmıştı.

Kariyerinde 10 sezon Liverpool forması giyen Leiva, İtalya'da da Lazio'da forma oynamıştı.

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