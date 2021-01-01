Lucas, LeBron'dan smacın intikamını alacak!: "Fazladan tur atacak!"

Los Angeles Lakers'ın yeni yardımcı antrenörü John Lucas III, LeBron James'in geçmişte kendisinin üzerinden sıçrayarak smaç basmasının sonuçlarına katlanacağı konusunda şaka yaptı.



Eski NBA oyuncusu Lucas III, bu yaz Lakers koçluk kadrosuna katıldı ve LeBron gibi geçmişte sahada karşılaştığı oyunculara koçluk yapma fırsatına erişti.



En son Instagram paylaşımında Lucas, hem kendisinin hem de James'in dahil olduğu bir ana yer verdi. Bu an, eski Miami Heat süperstarının, şimdiki koçunun üzerinden sıçrayarak smaç bastığı andı.



Lucas, gülme emojileri de dahil ettiği paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:



"Bir maçta üzerimden sıçramış olan LeBron'a koçluk yapacağımı yeni fark ettim. Bunun için antrenmanlarda fazladan tur atması gerekecek."





