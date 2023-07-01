Lucas Hernandez, PSG'ye çok yakın

Gelecek sezon çalışmlarını sürdüren PSG, Bayern Münih forması giyen Lucas Hernandez'i kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lucas Hernandez, PSG'ye çok yakın
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01 Temmuz 2023 15:37
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen PSG gelecek sezonun transfer çalışmlarına şimdiden başlamış durumda.

Fransız temsilcisi Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hernandez'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

50 MİLYON EURO

L'Equipe'nin haberine göre Paris Saint-Germain 27 yaşındaki Fransız stoper Lucas Hernandez'i sağlık kontrollerinden geçirdi ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Fransız basınına göre PSG bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 11 resmi maçta forma giyebilen Lucas Hernandez bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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