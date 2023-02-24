Arjantin Ligi ekiplerinden Club Atletico Union forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Lucas Esquivel'in menajerinden flaş açıklama geldi.



"CLUB ATLETİCO UNİON'A ÜÇ TEKLİF GETİRDİK"



El Litoral'a konuşan menajer Gustavo Goni, "Club Atletico Union'a üç teklif getirdik. Bunlardan bir tanesi Lucas'ın kendisine kupa oynama şansı verdiği ve sevdiği için Racing'di. Bu teklif gerçekten çok hoşuna gitti.



"BEŞİKTAŞ 2.5 MİLYON DOLARLIK HARİKA BİR TEKLİF YAPTI"



İkincisi Türkiye'den Beşiktaş'tı. Beşiktaş 2.5 milyon dolarlık harika bir teklif yaptı ve onlar gerçekten çok büyük bir kulüp. Rusya'dan da teklif geldi ve o teklifte iyiydi.



"HAZİRAN AYINDA BAŞKA BİR TAKIMLA SÖZLEŞME YAPMA İMKANIMIZ VAR"



Ancak Lucas'ın kulübü bu teklifler sıcak bakmadı ve reddetti. Ayrıca Orlando City kulübü de Lucas'ı sordu ancak onun Avrupa'da oynamasını istiyoruz. Haziran ayında başka bir takımla sözleşme yapma imkanımız var.



"KULÜP ERKEN AYRILMAMIZA İZİN VERMEYECEKTİR"



Ancak yine de Lucas'ın sözleşmesi Aralık ayında bittiği için kulüp erken ayrılmamıza izin vermeyecektir" dedi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Öte yandan, kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam eden 21 yaşındaki sol bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 2 maçta 180 dakika sahada kaldı.



Futbola Club Atlético Unión'da başlayan Arjantinli sol bek, toplamda forma giydiği 46 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist ile oynadı.



LUCAS ESQUİVEL KİMDİR?



Yaş: 21

Boy: 1,83

Mevki: Sol bek

Ülke: Arjantin

Doğum yeri Santa Fe

Takımı:Club Atlético Unión

Ayak: Sol

Güncel piyasa değeri: 759 bin Euro



