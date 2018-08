Lucas Digne'den 'Liverpool dövmesi' açıklaması!

Premier Lig ekibiın 22 milyon euroya Barcelona'dan transfer ettiği Fransız sol bek'nin Everton sağlık kontrolünden geçerken vücudunda Liverpool dövmesi bulunması dikkat çekmişti.Digne, göğsünde yazan ve Liverpool ile özdeşleşmiş ''You will never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)'' dövmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Everton'ın yeni transferi Digne, ''Dövmemin futbolla bir alakası yok. Liverpool'a iki kez hayır dedim. Ben maviyim, Evertonlıyım!'' dedi.