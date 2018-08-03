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Lucas Digne'den 'Liverpool dövmesi' açıklaması!

Everton'ın Barcelona'dan transfer ettiği Lucas Digne, vücudunda bulunan ve Liverpool'un sloganı olan ''You will never walk alone'' dövmesi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lucas Digne'den 'Liverpool dövmesi' açıklaması!
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03 Ağustos 2018 17:34
Premier Lig ekibi Everton'ın 22 milyon euroya Barcelona'dan transfer ettiği Fransız sol bek Lucas Digne'nin Everton sağlık kontrolünden geçerken vücudunda Liverpool dövmesi bulunması dikkat çekmişti.

Digne, göğsünde yazan ve Liverpool ile özdeşleşmiş ''You will never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)'' dövmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

''BEN LIVERPOOL'A HAYIR DEDİM''

Everton'ın yeni transferi Digne, ''Dövmemin futbolla bir alakası yok. Liverpool'a iki kez hayır dedim. Ben maviyim, Evertonlıyım!'' dedi.

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