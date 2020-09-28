Lucas Biglia transferi gündem oldu

Fatih Karagümrük'ün flaş bir şekilde Milan'dan transfer ettiği Biglia, yabancı basında gündem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Lucas Biglia transferi gündem oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2020 20:23
Sezona flaş bir başlangıç yapan ve transferleriyle de adından söz ettiren Karagümrük, Biglia'nın kadroya katılmasıyla yabancı basının da ilgisini çekti.

ÜLkesinde Independiente'ye geri dönmesi beklenen oyuncunun bedelsiz olarak Karagümrük'ün yolunu tutması "sürpriz" olarak değerlendirildi.

MURAT AKIN'IN BIGLIA YORUMU

Belçika basınına konuşan Fatih Karagümrük sportif direktörü Murat Akın, ilk olarak Steven Defour'u kulübe getirmek istediğini ancak Biglia boşa çıktığında ona yöneldiklerini açıkladı.

Murat Akın açıklamasında; "Biglia, hiç de pahalı değil. Primleri dahil yıllık maaşı 1 milyon avro civarında. Türkiye'de maaşlar biraz daha düşük ama son dönemde vergi oranı yüzde 15'ten yüzde 40'a çıktı." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için