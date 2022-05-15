Lucas Biglia: 'Kadıköy'den mutsuz ayrılıyoruz'

VavaCars Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia, 0-0 biten Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.



Biglia, "Daha fazlasını hak ettiğimizi düşündüğümüz bir karşılaşma. 1 puana razı olduk ama pozisyonlarımız var. Daha fazlasını yapabilirdik. Son haftaya daha umutlu olacaktık Avrupa'ya gitme adına. Onu gerçekleştiremedik, maalesef üzgünüz." dedi.



Kadıköy'deki atmosfere değinen Arjantinli yıldız, "Daha önceki dönemlerde buraya geldim. Her zaman zor burada iyi atmosfer oluyor. Taraftar çok fazla etki ediyor oyuna. Taktik anlamda çok güzel oyun ortaya koyduk. 1 puan için mutlu olamıyoruz, genel anlamda mutsuz ayrılıyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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