Luca Vildoza'dan Panathinaikos iddialarına yanıt

THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da forma giyen Arjantinli gard Luca Vildoza, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Sırp basınına konuşan Vildoza, Panathinaikos'un kendisine olan ilgisine şöyle yanıt verdi; "Bu haberlerin hiçbiri doğru değil. Ne benim ne de menajerimin Panathinaikos'un ilgisine dair bir bilgisi yok. Kızılyıldız'da çok mutluyum. Kulübü ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bugün bulunduğum konuma gelmeme yardımcı olan kimseyi unutmayacağım çünkü NBA'den döndüğümde bir hiçtim. Gelecek sezon da burada kalmayı çok isterim ancak yazın neler olabileceğini kimse bilemez." dedi.



28 yaşındaki Vildoza, bu sezon Kızılyıldız formasıyla THY EuroLeague'de 13.4 sayı, 3.8 asist ve 2.3 ribaunt ortalamaları yakaladı.





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