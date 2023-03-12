Luca Vildoza'dan Panathinaikos iddialarına yanıt

THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da forma giyen Luca Vildoza, ayrılık iddialarını yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; euroleague.net
Abone Ol
Luca Vildoza'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 17:13
THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da forma giyen Arjantinli gard Luca Vildoza, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sırp basınına konuşan Vildoza, Panathinaikos'un kendisine olan ilgisine şöyle yanıt verdi; "Bu haberlerin hiçbiri doğru değil. Ne benim ne de menajerimin Panathinaikos'un ilgisine dair bir bilgisi yok. Kızılyıldız'da çok mutluyum. Kulübü ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bugün bulunduğum konuma gelmeme yardımcı olan kimseyi unutmayacağım çünkü NBA'den döndüğümde bir hiçtim. Gelecek sezon da burada kalmayı çok isterim ancak yazın neler olabileceğini kimse bilemez." dedi.

28 yaşındaki Vildoza, bu sezon Kızılyıldız formasıyla THY EuroLeague'de 13.4 sayı, 3.8 asist ve 2.3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery