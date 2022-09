Luc Holtz: 'Türkiye'nin eksiklerini biliyoruz'

Lüksemburg Milli Takımı Teknik Direktörü Luc Holtz, Türkiye'nin takım gibi hareket eden bir takım olduğunu belirterek, grupta ikincilik şansı için oynayacaklarını söyledi.



UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Türkiye ile karşılaşacak Lüksemburg'un teknik direktörü Luc Holtz ve futbolcu Lars Gerson, karşılaşmanın yapılacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Maçta ne olacağını tam kestiremediklerini belirten Holtz, maç kadrosuna bu akşamki son antrenmandan sonra karar vereceğini aktardı.



Türk Milli Takımı ile ilgili görüşü sorulan Holtz, şöyle konuştu:



"Türkiye çok iyi bir ekip. Takım gibi hareket eden bir takım. İkincilik için tabii ki çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için hiçbir şey bitmedi, bir maç kaldı ama bu her şeyi değiştirebilir. Türkiye zor bir takım. Yarın elimizden geleni yapacağız. Belki 3 puan kazanamayız ancak biz yine de buradan puan almaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız, hazırlıklıyız, rakibimizi iyi analiz ettik. Eksik yanlarını biliyoruz. Mental olarak hazır hissediyoruz kendimizi. Bizim için hiçbir şey bitmedi."



"Çok başarılı, geçmişi olan bir hocaya karşı oynayacağız"



Stefan Kuntz hakkında "Yarın akşam çok iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Çok başarılı, geçmişi olan bir hocaya karşı oynayacağız. Bu bizim için önemli bir unsur." diyen Holtz, "Yarınki maçta defansif mi oynayacaksınız?" sorusuna karşılık da "Tabii ki savunmaya çok önem vereceğiz. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi, başarımızı göstermek istiyoruz. Top tutmakta zorlanabiliriz ama topun peşinden koşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncularından yarınki maçta daha cesur bir oyun ortaya koymalarını istediğini de kaydeden teknik adam, "Türk milli takımında özel olarak önlem alacağı oyuncular olup olmadığına" ilişkin soruyu da şu sözlerle yanıtladı:



"Tabii ki dikkat etmemiz gereken oyuncular olacak. Türkiye hem bireysel hem kolektif olarak çok iyi oynayan bir takım. Oyuncuların tek tek kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Son derece iyi, hücum oynayan bir takım. İsim olarak belirtemiyorum, hepsinin ayrı ayrı kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yarınki maçta da güçlü taraflarının farkındayız. Türkiye'nin kolektif oyunu güçlü tarafı. Yarın akşam da buna göre önlemler almamız gerektiğini biliyoruz."



Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Lars Gerson da maça çok hazır olduğunu ve oynamak için can attığını söyledi.



Basın toplantısının ardından Lüksemburg Milli Takımı, karşılaşmanın yapılacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda son idmanını yaptı. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleşti.