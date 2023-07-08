Lubomir Satka, Samsun'da kalıcı olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek Yılport Samsunspor'un yeni transferi Lubomir Satka, takımda kalıcı olup sürekli ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.Polonya 1. Lig takımı Lech Poznan'dan transfer edilen 27 yaşındaki tecrübeli Slovak stoper, yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan takımıyla çalışmaya başladı.İngiltere, Slovakya ile Polonya'da forma giyen ve Slovakya Milli Takım oyuncusu, Türkiye'de ilk kez forma giyecek.Transfer ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Lubomir Satka, Samsunspor ile ilk temasın milli takımda oynarken olduğunu söyledi.Samsunspor formasıyla hedeflerinden bahseden Satka,dedi.Satka, Samsunspor'a transferi öncesi daha öncede Türkiye'de forma giyen milli takımdaki arkadaşlarıyla görüştüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Samsunspor ile temaslarına değinen Satka,ifadelerini kullandı.Birçok takımdan teklif aldığını belirten Satka,değerlendirmesinde bulundu.