Luan Peres: 'Yapabileceğim çok şey var'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Luan Peres, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Luan Peres "Bizim için en önemlisi galip gelmekti. Evimizde veya dışarıda oynayalım 3 puan almak istiyoruz. Defansta ve ofansta iyiydik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.



Performansı hakkında konuşan Peres "Bireysel olarak daha çok yapabileceğim şeyler var. Bu maç geride kaldı. Her maç daha iyisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.





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