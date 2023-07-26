Luan Peres'ten Jesus-Kartal karşılaştırması

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Zimbru maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Sezon önünü iyi geçirdiklerini söyleyen Peres, "Sezon öncesi bizim için fazlaca iyi geçti, sıkı çalıştık, çok yoğun antrenman yaptık. Rusya kampı da çok faydalı geçti. Takımdaki herkes kendini en iyi şekilde hazırladı yeni sezona. Bana göre hocamızla önemli çalışmalar yaptık. Fenerbahçe gibi büyük bir takım farklı turnuvalarda oynamaya alışkın. Kaliteli bir takımız. En iyisi için performansımızı sahaya koyacağız. İlk günden bu yana iyi bir çalışma ortamı var. Kaliteli oyuncular da takıma eklendi. Fenerbahçe için bu sezon her başarı mümkün." dedi.
KARTAL - JESUS KARŞILAŞTIRMASI
İsmail Kartal ve Jorge Jesus arasında bir değerlendirme yapan Peres, "Her hocanın farklı bir oyun felsefesi vardır. Şu anda gerçekleştirdiğimiz metodlar, bir önceki sezona göre çok daha farklı ve çok iyi bir felsefe. Biz oyuncular da bu felsefeye adapte olmaya çalışıyoruz, bizden neler istediğini anlıyoruz. Yeni düzenden ötürü çok mutluyuz. Anlatmak istediklerini kolayca anlatıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz. Herkes hocamıza saygı duyuyoruz. Hızlıca adapte oluyoruz ama ilerletmemiz gereken noktalar da var. Şu an iyi bir yoldayız." ifadelerini kullandı.
Sezon önünü iyi geçirdiklerini söyleyen Peres, "Sezon öncesi bizim için fazlaca iyi geçti, sıkı çalıştık, çok yoğun antrenman yaptık. Rusya kampı da çok faydalı geçti. Takımdaki herkes kendini en iyi şekilde hazırladı yeni sezona. Bana göre hocamızla önemli çalışmalar yaptık. Fenerbahçe gibi büyük bir takım farklı turnuvalarda oynamaya alışkın. Kaliteli bir takımız. En iyisi için performansımızı sahaya koyacağız. İlk günden bu yana iyi bir çalışma ortamı var. Kaliteli oyuncular da takıma eklendi. Fenerbahçe için bu sezon her başarı mümkün." dedi.
KARTAL - JESUS KARŞILAŞTIRMASI
İsmail Kartal ve Jorge Jesus arasında bir değerlendirme yapan Peres, "Her hocanın farklı bir oyun felsefesi vardır. Şu anda gerçekleştirdiğimiz metodlar, bir önceki sezona göre çok daha farklı ve çok iyi bir felsefe. Biz oyuncular da bu felsefeye adapte olmaya çalışıyoruz, bizden neler istediğini anlıyoruz. Yeni düzenden ötürü çok mutluyuz. Anlatmak istediklerini kolayca anlatıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz. Herkes hocamıza saygı duyuyoruz. Hızlıca adapte oluyoruz ama ilerletmemiz gereken noktalar da var. Şu an iyi bir yoldayız." ifadelerini kullandı.