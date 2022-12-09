Luan Peres'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak olan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.



TEDAVİLERE YANIT VERMEDİ



O tarihten bu yana formasından uzak kalan Peres'in sahalara ne zaman döneceği merak eden taraftarlara kötü haber geldi. Yapılan tedavilere yanıt vermediği ve bacağında ağrı hissettiği ifadesini kullandı.



Teknik direktör Jorge Jesus da Villarreal maçı sonrası yaptığı açıklamada "Luan Peres'in tam anlamıyla ne zaman hazır olacağına hala emin değiliz" ifadesini kullandı.



Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper, çıktığı 10 maçta gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazandı. Brezilyalı futbolcu, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.





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