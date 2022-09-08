Luan Peres: 'Sonuna kadar mücadele ettik'

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı stoperlerinden Luan Peres Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kısa bir açıklama yapan Peres, şu ifadeleri kullandı;



"Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarı maçı kontrol ettik. Rakibin bir şutu vardı ve gol oldu. İkinci yarı geri döndük. Onlar da iyi performans gösterdi. Bütün maç içerisinde tek pozisyon verdik ve bu gol oldu ama mücadele etmeye devam ettik. Hocamız da bizi motive etti ilk yarıdan sonra. Mental olarak güçlü kalmamız değerli. Taraftarımız da güzel bir atmosfer oluşturdu. Sonuna kadar mücadele edip galibiyet almasını bildik."





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