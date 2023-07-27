Luan Peres: 'Kavga değildi'

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı stoperi Luan Peres hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Brezilya basınında Luan Peres'in bir kavgaya karıştığı ve o yüzden yaralandığı iddia edilmişti.
Luan Peres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Burada her şey yolunda arkadaşlar, sadece bir antrenman kazasıydı, Brezilya'da söylendiği gibi herhangi bir kavga olayı değil!" diyerek çıkan iddiaları yalanlamış oldu.
Brezilya basınında Luan Peres'in bir kavgaya karıştığı ve o yüzden yaralandığı iddia edilmişti.
Luan Peres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Burada her şey yolunda arkadaşlar, sadece bir antrenman kazasıydı, Brezilya'da söylendiği gibi herhangi bir kavga olayı değil!" diyerek çıkan iddiaları yalanlamış oldu.