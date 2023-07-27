Luan Peres: "Kavga değildi"

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Luan Peres hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Luan Peres: 'Kavga değildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2023 22:25
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 22:36
Fenerbahçe'nin, Brezilyalı stoperi Luan Peres hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Brezilya basınında Luan Peres'in bir kavgaya karıştığı ve o yüzden yaralandığı iddia edilmişti.

Luan Peres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Burada her şey yolunda arkadaşlar, sadece bir antrenman kazasıydı, Brezilya'da söylendiği gibi herhangi bir kavga olayı değil!" diyerek çıkan iddiaları yalanlamış oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery