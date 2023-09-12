Luan Peres'in sakatlığı Samet Akaydin'in transferini engelledi

Fenerbahçe'de Luan Peres'in sakatlığı sonrası Samet Akaydin'in takımda kalmasına karar verildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luan Peres'in sakatlığı Samet Akaydin'in transferini engelledi
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12 Eylül 2023 11:39
Fenerbahçe'de son dönemde takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Samet Akaydin için yönetim ve teknik heyet son kararını verdi.

PERES'İN SAKATLIĞI ŞANS DOĞURDU

Tecrübeli futbolcu, Luan Peres dizinden ameliyat olacağı için Fenerbahçe'de kalacak ve takımın dördüncü stoperi olarak İsmail Kartal'dan şans bekleyecek.



1 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon 23 maçta sarı-lacivertli formayı terletmesine rağmen yeni sezonda yapılan transferlerin ardından gözden düşen Samet, Süper Lig'de sadece bir mücadelede 23 dakika şans buldu.

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