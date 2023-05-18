Luan Peres: "Golü hamile eşime adadım"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luan Peres: 'Golü hamile eşime adadım'
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18 Mayıs 2023 22:33
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, kendisinin de 1 gol attığı 3-1'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." diyerek başlayan Peres, "7 aylık bir sakatlıktan çıktım. Üst üste oynadığım dördüncü maç. Gol attığım için çok mutluyum. Eşim hamile, bu golü ona armağan ettim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon daha önce gol atamayan Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.
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