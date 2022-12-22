Luan Peres, Galatasaray'ı bekliyor

Fenerbahçe'de Luan Peres, 15 Eylül'deki Rennes maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta çalışmalara başlamıştı. Ancak Brezilyalı yıldızın tam olarak hazır hale gelmesi için zamana ihtiyacı var.



Sağlık ekibinin ve teknik heyetin şu anki planlamasına göre 28 yaşındaki savunmacı, 8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde tam olarak oynayacak duruma gelecek.



Başarılı stoperin, 8 Ocak'taki Galatasaray derbisi öncesindeki maçlarda ise kısa süreli dakikalarla sahaya çıkma ihtimali var.





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