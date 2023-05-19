Luan Peres, Fenerbahçe ile siftah yaptı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve savunmada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, ardından çok uzun süreli bir sakatlık yaşayarak takımdan ayrı kalmıştı.
Sakatlığının ardından yeniden forma giymeye başlana Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor karşısında buldu.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve savunmada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, ardından çok uzun süreli bir sakatlık yaşayarak takımdan ayrı kalmıştı.
Sakatlığının ardından yeniden forma giymeye başlana Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor karşısında buldu.