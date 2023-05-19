Luan Peres, Fenerbahçe ile siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü Trabzonspor'a attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Luan Peres, Fenerbahçe ile siftah yaptı
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19 Mayıs 2023 00:38
Son güncelleme 19 Mayıs 2023 00:41
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve savunmada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, ardından çok uzun süreli bir sakatlık yaşayarak takımdan ayrı kalmıştı.

Sakatlığının ardından yeniden forma giymeye başlana Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor karşısında buldu.

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