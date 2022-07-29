Luan Peres, Fenerbahçe için İstanbul'da

yılda 1.3 milyon euro verilecek.

SOL BEK DE OYNUYOR

GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.Sarı-lacivertli takımın transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı Luan Peres, transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Peres,dedi.Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Marsilya'ya 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Brezilyalı futbolcuya iseBrezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.