Luan Peres'e ülkesinden talip çıktı!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Luan Peres'e ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luan Peres'e ülkesinden talip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 12:21
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de bir türlü kadroya giremeyen Luan Peres için sıcak bir gelişme yaşandı.

Bolavip'te yer alan habere göre; Brezilya'da son şampiyon Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR ONAY VERDİ

Haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı yazıldı. Öte yandan teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

30 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 5.23 milyon euro bonservisle transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 23 maça çıkan Peres, 1 gol ve 1 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery