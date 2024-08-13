Luan Peres'e ülkesinden talip çıktı!

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de bir türlü kadroya giremeyen Luan Peres için sıcak bir gelişme yaşandı.
Bolavip'te yer alan habere göre; Brezilya'da son şampiyon Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
TEKNİK DİREKTÖR ONAY VERDİ
Haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı yazıldı. Öte yandan teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
30 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 5.23 milyon euro bonservisle transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 23 maça çıkan Peres, 1 gol ve 1 asist yaptı.
Bolavip'te yer alan habere göre; Brezilya'da son şampiyon Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
TEKNİK DİREKTÖR ONAY VERDİ
Haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı yazıldı. Öte yandan teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
30 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 5.23 milyon euro bonservisle transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 23 maça çıkan Peres, 1 gol ve 1 asist yaptı.