Luan Peres'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'e sürpriz bir teklif geldi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense, savunma hattında yer alan Manoel'in sakatlığının ardından yeni bir stoper arayışına gitti ve Fenerbahçeli Luan Peres'e talip oldu.
Haberde; Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligin ertelenme ihtimalinin doğması ile birlikte Fluminense'nin Fenerbahçe'ye kiralık bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddetiği ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Luan Peres, daha önce kısa bir süreliğine Fluminense forması giymişti.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense, savunma hattında yer alan Manoel'in sakatlığının ardından yeni bir stoper arayışına gitti ve Fenerbahçeli Luan Peres'e talip oldu.
Haberde; Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligin ertelenme ihtimalinin doğması ile birlikte Fluminense'nin Fenerbahçe'ye kiralık bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddetiği ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Luan Peres, daha önce kısa bir süreliğine Fluminense forması giymişti.