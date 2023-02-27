Luan Peres'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'e sürpriz bir teklif geldi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense, savunma hattında yer alan Manoel'in sakatlığının ardından yeni bir stoper arayışına gitti ve Fenerbahçeli Luan Peres'e talip oldu.Haberde; Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligin ertelenme ihtimalinin doğması ile birlikte Fluminense'nin Fenerbahçe'ye kiralık bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddetiği ifade edildi.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Luan Peres, daha önce kısa bir süreliğine Fluminense forması giymişti.