Luan Peres'e iki talip birden!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Luan Peres ile ülkesinden Palmeiras ve Süper Lig'den Eyüpspor ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luan Peres'e iki talip birden!
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13 Ağustos 2024 12:21
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 14:58
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de bir türlü kadroya giremeyen Luan Peres için sıcak bir gelişme yaşandı.

Bolavip'te yer alan habere göre; Brezilya'da son şampiyon Palmeiras'ın sol ayaklı bir stoper aradığı ve Luan Peres için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR ONAY VERDİ

Haberde Luan Peres'in sözleşmesinin son yılında olmasının transferin önünü açtığı yazıldı. Öte yandan teknik direktör Abel Ferreira'nın da Luan Peres'e onay verdiği ifade edildi.

EYÜPSPOR DA DEVREDE

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre, Eyüpspor da Brezilyalı savunma oyuncusuyla ilgileniyor. İstanbul temsilcisinin, Luan Peres transferi için Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldığı öne sürüldü.

Peres'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

30 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 5.23 milyon euro bonservisle transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 23 maça çıkan Peres, 1 gol ve 1 asist yaptı. 

 
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