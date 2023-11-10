Luan Peres, Brezilya'ya dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, takımdan ayrılma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Luan Peres, Brezilya'ya dönmek istiyor
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10 Kasım 2023 10:34
Luan Peres, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en çok şanssızlık yaşayan futbolcu oldu. Geçen sezon Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı. Luan, sezonun ikinci yarısını ise başarılı bir şekilde geçirdi. Ancak Sambacı bu yaz yine sakatlandı ve operasyon geçirdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı- Lacivertliler, Luan'ı artık kadroda düşünmüyor ve gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.



 
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