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Lu Dort sezonu kapattı!

Oklahoma City Thunder, Lu Dort'un sol omzundaki labrum yırtığı için ameliyat geçirdiğini ve sezonu kapattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder, Lu Dort'un sol omzundaki labrum yırtığı için ameliyat geçirdiğini ve sezonu kapattığını duyurdu.

Kıdemli forvet Mike Muscala'nın da ayak bileği ameliyatının ardından sezonun geri kalanında parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Ayrıca Ty Jerome'un ise sporcu fıtığı ameliyatından sonra sekiz haftalık bir süreyi kaçıracağı kaydedildi. Thunder'ın normal sezondaki son maçına yaklaşık dört haftalık bir süre kaldığından ötürü, Jerome'un da sezonu kapattığı tahmin ediliyor.

Dort bu sezon 51 maçta forma giymiş ve sayı (17.2) ve ribaund (4.2) ortalamalarında kariyer rekorlarına ulaşmıştı. 30 yaşındaki Muscala, benchten 8.0 sayı ve 3.0 ribaund ortalamaları tutturrken, Jerome ise üçüncü yılında maç başına 7.1 sayı ve 2.3 asist ortalamalarına sahipti.


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