Lowry'nin menajeri, 76ers söylentilerini yalanladı!

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'nin menajeri Mark Bartelstein, Lowry'nin son dönemde söylentilere rağmen Raptors'a bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.



Bartelstein, Lowry'nin Toronto'da 25 Mart'taki son takas tarihinden önce işlem görmesi durumunda, Philadelphia 76ers'a gitmeyi arzuladığına dair söylentileri, Sirius XM Radio'daki röportajında yalanladı:



"Philadelphia'ya takasını kovaladığına dair bir söylenti vardı, bu doğru değil. Masai (Ujiri) ve Bobby (Webster) ile telefonda konuşup, bu söylentilerin kesinlikle bizden gelmediğini söylemem gerekti."



Bartelstein, mevcut sözleşmesi bu sezon sonunda biten ve maç başına 18.0 sayı ve 6.5 asistle oynayan Lowry'nin, sezon ilerledikçe Raptors'ın "Doğu'daki sıralamalarda yükselmesine" yardımcı olmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.



Daha önceki bir iddia Lowry'yi 76ers ile ilişkilendirirken, LA Clippers ve Miami Heat'i de potansiyel hedefler olarak adlandırmıştı.



