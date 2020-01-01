Lowry'nin, Boston'a karşı 1. maçta oynaması bekleniyor

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'nin Perşembe günü Boston Celtics ile oynanacak ikinci tur playoff serisinin 1. maçı için durumu hakkında bir güncelleme yapıldı.



Raptors ekibi muhabiri, Sportsnet'ten Alvin Williams'a göre, Lowry'nin Celtics'e karşı ilk maçta hazır olması bekleniyor:



"Aslında bu sabah Kyle ile konuştum ve iyi hissettiğini söylemedi, ama 'iyiyim' demişti. Kyle'ı biliyorsunuz, 'İyiyim, hazır olacağım' dedi. Yani en önemlisi buydu. Kyle'ın nasıl olduğunu, dürtüsünü ve acıya toleransını hepimiz biliyoruz. Bunlar onu bir şampiyon ve kendisi yapan tüm şeyler. Bu yüzden bugün erken saatlerde onunla konuştuğumda söylediği gibi oynamaya hazır olacağından yüzde 99.9 eminim."



Lowry, Pazar günü Toronto'nun 4. maçında Brooklyn Nets karşısında aldığı galibiyette sol ayak bileğinde bir burkulma yaşamıştı.



