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Lowry: "Zach LaVine, ligin en hakkı verilmeyen oyuncusu!"

Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in NBA'de en "hakkı verilmeyen oyuncu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in NBA'de en "hakkı verilmeyen oyuncu" olduğunu söyledi.

Lowry kısa süre önce Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'ın podcast'i "Pull Up"a katıldı ve LaVine'in ligin en az takdir edilen oyuncusu olarak seçti:

"Zach Lavine diyeceğim. NBA'de o muameleyi gören oyunculardan biri. Adam bir All-Star. İnsanlar onun gerçekten ne kadar iyi olduğunu anlamıyorlar."

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon maç başına sayı (27.4), ribaund (5.0) ve asist (4.9) ortalamalarında, kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşmıştı.


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